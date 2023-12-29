Kapadokya\'da Balayı Yapan Çiftin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Balayı tatili için geldikleri Kapadokya bölgesinde kaldıkları otelde hayatlarını kaybeden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölüm nedenlerinin detayları ortaya çıktı. Bilir kişi raporunda, "olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, bilgisizlikler, eğitimsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldi" denildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan Mahzen Cave isimli otelde meydana gelen olayda, İstanbul'da evlenen çift balayı tatili için Kapadokya'ya geldi. Kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cansız bedenleri saatler sonra otel odasında bulunmuştu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Detaylar ortaya çıkıyor

Genç çiftin ölümü ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanarak Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye bilirkişi raporu da eklendi. Hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda "Önceden kalorifer kazanında ve bacasında sıkıntı olduğu, bu durumdan otel işletmecisinin de haberi olduğu ve giderilmesi için her hangi bir işlem yapılmadığı belirtildi. Kazan dairesinin ve bacasının doğru şekilde kurulum ve bakımının yapılmadığının belirtildiği bilirkişi raporunda ayrıca, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, otel de duman ve karbon monoksit detektörlerinin olmadığı da belirtildi. İddianamede olay öncesi Kader Akbaş'ın rahatsızlandığı, halsizlik ve gözlerde kararma şikayeti bulunan Akbaş'ın 112 ekibi tarafından Ürgüp Devlet Hastanesine götürüldüğü ve müdahalenin ardından da çiftin tekrar otele döndüğü belirtildi.

Yaklaşık 18-36 saat sonra bulundular

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen adli tıp kurumu raporuna göre genç çiftin cansız bedenleri bulunmadan yaklaşık 18 ile 36 saat önce öldükleri belirtildi. Raporda, "Kader-Mutlu Akbaş çiftinin otelin 106 nolu odasına 12 Mart 2023'te saat 13.21'de yerleştiği, 12 Mart'ta 19.55 saatlerinde dışarı çıktıkları, saat 23.00 civarı tekrar geldikleri, bu arada herhangi bir sorun olmadığı, Kader Akbaş'ın gece rahatsızlandığı, saat 00.30'da 112 acil servisi ekiplerinin gelerek müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri, Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin hastaneden 02.00'de döndükleri, saat 02.03- 02.05 arası 106 nolu odanın kapısının açık bırakılıp tekrar kapandığı, bundan sonra 106 nolu odada herhangi bir hareket görülmediği, adli tıp raporuna göre kişilerin ölüm olayının bulunmalarından yani 14 Mart 2023 tarihi saat 09.17'deden 18 ila 36 saat önce gerçekleştiği, yani ölüm olayının 13 Mart 2023 tarihi saat 15.17 ile 02.05 arası gerçekleştiği tespit edilmiştir" denildi.

Otel sahibi Emin Ağmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı

Otel sahibi Emin Ağmaz verdiği ifadesinde, "3-4 ayda bir baca temizliği yapılıyordu. Ama, yetkili bir firmamı yapıyordu bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Tur firmasından görevli otele gelerek çiftlere ulaşamadığını söylemesi üzerine 106 numaralı otel odasını defalarca telefonla aradık. Cevap alamayınca da otel müdürü Tayfun U. ile beraber odaya gittik. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile içeri girdik ve odada kalanların hareket etmediklerini ve tepki vermediklerini görmemiz üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak ihbarda bulunduk. 3-4 ayda bir baca temizliği yapılıyordu. Ama, yetkili bir firmamı yapıyordu bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. - NEVŞEHİR