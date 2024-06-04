Kapadokya'da balayı yapan genç kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kapadokya'da balayı yapan genç kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinden gelen Nazlı Göksu (21), balayı için gittiği Kapadokya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Göksu'nun cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.

04.06.2024 18:47
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Balayı için gittiği Kapadokya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazlı Göksu (21) memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran'da Sivas'ta evlenen Nazlı Göksu (21) eşi Nuri Anıl Göksu ile birlikte balayı için Kapadokya'ya gitti. Dün, eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göksu için memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında cenaze namazı düzenlendi. Namaza Göksu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Göksu, Sızır mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapadokya'da balayı yapan genç kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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