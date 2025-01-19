Kapadokya'da Kalp Krizi: Endonezyalı Turist Hayatını Kaybetti

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Endonezya'dan Kapadokya tatili için gelen 63 yaşındaki erkek turist, konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde il merkezinde bulunan Monark Otel'de meydana geldi. Endonezya'dan tatil için kızı ve damadı ile birlikte Kapadokya'ya gelen Usdekman, cuma günü il merkezindeki bir otele yerleşti. Bugün sabah saatlerinde Kapadokya gezisi için hazırlanan Usdekman, otelin resepsiyonuna geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Endonezyalı turistin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra turistin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR