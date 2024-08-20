Kapadokya'da turistin lavaboda unuttuğu çanta çalındı - Son Dakika
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Kapadokya'da turistin lavaboda unuttuğu çanta çalındı

Kapadokya\'da turistin lavaboda unuttuğu çanta çalındı

Kapadokya bölgesine tatile gelen bir turist, lavaboda unuttuğu çantasının çalındığını fark etti. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çantanın çalan kişi yakalandı ve çanta içerisindeki değerli eşyalar ele geçirildi.

20.08.2024 12:47
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Kapadokya bölgesini gezmeye gelen bir turist, bir başka turistin lavaboda unuttuğu çantasını çaldı.

Olay, Nevşehir Camicedit Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir'de yaşandı. İddiaya göre Kapadokya'ya tatile gelen Özbekistan uyruklu İntizor Aıtbaeva Kayaşehir yakınlarında bulunan bir caminin lavabosuna girdi. Çantasını burada unutan Aıtbaeva daha sonra polise müracaatta bulundu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çantanın Vietnam uyruklu 51 yaşındaki Ly The He tarafından çalındığı tespit edildi. Ly The He'nin yakalamasına yönelik çalışmalarda şüpheli şahsın Ürgüp ilçesinde bir otelde konakladığını tespit eden polis ekipleri, şahsı kaldığı odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın odasında yapılan adli aramada çanta ve içerisinde bulunan pasaportlar, 100 euro, 300 dolar, 7 bin 447 lira ve cep telefonu şarj aleti bulundu.

"Hırsızlık" suçundan gözaltına alınan turist emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapadokya'da turistin lavaboda unuttuğu çanta çalındı - Son Dakika

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