Kapaklı\'da Uyuşturucu Ticareti İhalesi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yasaklı madde ticareti yapan 1 şahıs tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, H.Ç isimli şahsın aracında ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucunda 3 adet fişek, 0,94 gram taş kokain, 1 adet şeffaf kilitli poşete sarılı 1,50 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ