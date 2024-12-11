Kapaklı'da Uyuşturucu Ticareti İhalesi - Son Dakika
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Kapaklı'da Uyuşturucu Ticareti İhalesi

Kapaklı\'da Uyuşturucu Ticareti İhalesi

Kapaklı'da uyuşturucu ticareti yapan H.Ç. tutuklandı, ele geçirilen maddeler açıklandı.

11.12.2024 13:40
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yasaklı madde ticareti yapan 1 şahıs tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, H.Ç isimli şahsın aracında ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucunda 3 adet fişek, 0,94 gram taş kokain, 1 adet şeffaf kilitli poşete sarılı 1,50 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Uyuşturucu Ticareti İhalesi - Son Dakika

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