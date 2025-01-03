Kapaklı\'da Yılbaşı Denetimleri: 9 Sürücüye 93 Bin Ceza

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında gerçekleştirilen çalışmalarda 9 sürücüye 93 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1438 şahsın GBT sorgusu ve 263 aracında sorgusu yapıldı. Ayrıca 9 sürücüye ve 9 araca 93 bin 810 lira ceza kesilirken 4 ehliyete de el konuldu. Polis ekipleri tarafından 2 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

Yapılan denetimde 1 adet tüfek, 41 adet 7.65 fişek, 9.19 boş kovan ve 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - TEKİRDAĞ