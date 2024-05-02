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Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Hakkında yakalama kararı bulunurken MİT ile İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında olduğu iddia edilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın yargılanmasında devam edildi. Mahkeme, Kamış'ın cezaevi koşullarında kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunurken Milli İstihbarat Teşkilatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla bir rezidansta yakalanan ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri arasında olduğu iddia edilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kamış ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatı da katıldı.

"Zaman Gazetesi'ne geçtiğim zaman sanığın idareci olduğunu duymuştum"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Asif Parıldar, sanık Kamış'ı lise yıllarından tanıdığını söyleyerek, "2014 yılında Zaman Gazetesi'ne geçtiğim zaman sanığın idareci olduğunu duymuştum. Ben orada çalışırken sadece ayaküstü selamlaşmıştık, muhabbetimiz oldu bunun dışında çok detaylı bir bilgim yok" dedi.

"Benimle ilgili yakalama kararı da çıktığını duyunca, adil yargılanamamaktan ve kötü muameleden korktum"

Duruşmada savunma yapan sanık Kamış ise, "Ben 2015 yılının Ekim ayında gazeteden ayrıldım. 2009'dan 2015 yılına kadar çıkan gazeteyi denetlemekle görevliydim ben. Çıkardığımız gazeteyi her gün basın Savcılığına gönderirdim onlar da denetlerdi. Gazeteden ayrıldıktan sonra yerime hemen birini bulamadıkları için künyede bir süre daha benim ismim geçti. Gazeteciliği bıraktıktan sonra hakkımda dava açıldı, darbeden sonra ve ortalığın son derece karışık olduğu dönemde hakkımda dava açıldığı için işin doğrusu korktum. Benimle ilgili yakalama kararı da çıktığını duyunca, adil yargılanamamaktan ve kötü muameleden korktum. Bu yüzden hem yakalanmadım hem de teslim olmadım. Hiçbir örgütle, kanun dışı hiçbir oluşumla işim olmadı. Kimseden açık veya kapalı talimat almadım, bütün kutsallarım üzerine yemin ederim" şeklinde konuştu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cezaevi koşullarına uygun olup olmadığına ilişkin rapor alınacak

Sanık avukatı ise müvekkilinin tansiyon rahatsızlığının olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 7 yılı aşkın zamandır yakalamalı olmasını, yakalanış şeklini ve kaçma şüphesini de dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın bulunduğu cezaevine yazı yazılarak sanığın en yakın hastaneye sevk edilerek sanık hakkında cezaevi koşullarında kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.