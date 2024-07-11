Kapı açılmayınca balkondan girip genç kadını öldürdü - Son Dakika
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Kapı açılmayınca balkondan girip genç kadını öldürdü

Karaman'da eski kız arkadaşının yaşadığı eve giden şahıs, kapı açılmayınca balkonda girdiği evde genç kadını başka bir erkekle görünce kavga çıktı. Kavgada eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ölürken, yanında bulunan kişi yaralandı.

11.07.2024 20:28
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Kapı açılmayınca balkondan girip genç kadını öldürdü

KARAMAN - Karaman'da eski kız arkadaşının yaşadığı eve giden şahıs, kapı açılmayınca balkonda girdiği evde genç kadını başka bir erkekle görünce kavga çıktı. Kavgada eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ölürken, yanında bulunan kişi yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, Y.T. alkollü olarak eski kız arkadaşı olan Seher İşler'in evine geldi. Çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan giren Y.T., evde Seher İşler ile M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.T. üzerindeki bıçakla önce M.T.'yi sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Seher İşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapı açılmayınca balkondan girip genç kadını öldürdü - Son Dakika

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