Kapıkule'de 140 Bin Lira Nakit Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan Türk plakalı bir otomobilde, Bulgaristan Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan aramada, beyan edilmemiş 40 bin euro ile 100 bin Türk lirası ele geçirildi.

Gümrük ekipleri, aracın arka koltuğunda bulunan siyah çanta içerisinde saklanan nakit paraya el koydu. Paranın yasal zorunluluğa rağmen gümrük makamlarına beyan edilmediği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad Şubesi gözetiminde soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, 10 bin euro ve üzerindeki nakit para veya eşdeğer dövizlerin sınır geçişlerinde gümrük idaresine beyan edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı. - SOFYA