Kapıkule'de 23 kg kokain, 27 kg uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kapıkule'de 23 kg kokain, 27 kg uyuşturucu yakalandı

Kapıkule\'de 23 kg kokain, 27 kg uyuşturucu yakalandı

Edirne Kapıkule'de gizli bölmelere saklanmış 23,9 kg kokain ve 27,2 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

05.03.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonetin özel bölmesine gizlenerek Avrupa üzerinden Türkiye'ye getirilmek istenen 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu sınır kapısında yakalandı.

Edirne Kapıkule'nin diğer tarafındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu olacağı ihbarı üzerine harekete geçen gümrük ve sınır polisi, kamyonetin zemininde farklılık hissetti. Batı Avrupa'dan Türkiye'ye taşındığını beyan eden Türkiye doğumlu 39 yaşındaki Almanya vatandaşı A.D'nin aracı, Hudut Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine gümrükte detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Aracın zemininde özel bölmeler yapmış

Kamyonetin X-ray cihazıyla taranması sonucu aracın ön tarafındaki zeminde alışılmadık yoğunluklar tespit edildi. Gümrük memurları daha sonra yaptıkları fiziki incelemede, altında özel olarak yapılmış gizli bölmelerin bulunduğu beş adet metal kapak tespit etti. Saklandıkları yerlerden 47 paket çıkarıldı, bunlardan 26'sının içinde kahverengi macun kıvamında bir madde, diğer 21 paketin içinde ise beyaz toz halinde bir madde bulundu.

Kamyonetin özel bölgesine gizlenerek getirilen paketlerin içerisinde tespit edilen yaklaşık 77 milyon lirada değerindeki 23 kilo 900 gram kokain ve 27 kilo 240 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu. Haskovo Bölge Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı, Türkiye doğumlu Alman vatandaşı 39 yaşındaki A.D. hakkında "tutukluluk tedbiri" uygulanması talebinde bulunmak üzere mahkemeye sevk etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Finans, edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 23 kg kokain, 27 kg uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
09:39 Trump kafaya taktı bir kere: Grönland’ı öyle ya da böyle alacağız Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:02:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kapıkule'de 23 kg kokain, 27 kg uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.