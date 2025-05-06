Kapıkule'de 233 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de otobüste 233 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda otobüsle Türkiye'ye sokulmak istenen 233 kilogram esrar, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatiyle ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçıları bu kez otobüsle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı ancak Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir otobüs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü bünyesindeki araç altı gözetim sistemi üzerinden yapılan kontroller sırasında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray cihazıyla yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, devreye Gümrük Muhafaza'ya bağlı Narkotik Dedektör Köpeği "Turbo" girdi. Turbo'nun tepki verdiği bölgede yapılan detaylı aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş şekilde 200 adet şeffaf vakumlu pakette toplam 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.