Kapıkule'de 233 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kapıkule'de 233 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Edirne Kapıkule'de yapılan operasyonda 233 kilo esrar yakalandı, otobüs şoförü tutuklandı.

06.05.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule'de otobüste 233 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda otobüsle Türkiye'ye sokulmak istenen 233 kilogram esrar, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatiyle ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçıları bu kez otobüsle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı ancak Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir otobüs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü bünyesindeki araç altı gözetim sistemi üzerinden yapılan kontroller sırasında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi.

X-Ray cihazıyla yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, devreye Gümrük Muhafaza'ya bağlı Narkotik Dedektör Köpeği "Turbo" girdi. Turbo'nun tepki verdiği bölgede yapılan detaylı aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş şekilde 200 adet şeffaf vakumlu pakette toplam 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 233 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar
Öğretmen, polis, profesör İşte zamlı memur maaşları Öğretmen, polis, profesör! İşte zamlı memur maaşları
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa ’evet’ dedi Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi
Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar
Fenerbahçe’de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor
CHP’li belediye başkanlarından Murat Kurum’a ziyaret CHP'li belediye başkanlarından Murat Kurum'a ziyaret
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy’e geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev transfer çalımı Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Necip Uysal’dan derbide yılın fair-play hareketi Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 12:54:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kapıkule'de 233 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.