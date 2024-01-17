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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk Sürücünün Montunda 3 Kilogram Kokain Bulundu - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk Sürücünün Montunda 3 Kilogram Kokain Bulundu

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu'nun gümrük memurları tarafından Türk sürücünün montunda 3 kilogramın üzerinde kokain bulundu. Gümrük görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü kabinindeki montun astarının altında gizlenmiş olan kokaini ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Türk Sürücünün Montunda 3 Kilogram Kokain Bulundu
17.01.2024 - 09:36,
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Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu'nun gümrük memurları tarafından Türk sürücünün montunda 3 kilogramın üzerinde kokain bulundu.

Kapitan Andrevo Polis Karakolu'nun gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan bir tırda yapılan incelemede 3 kilogramdan fazla kokain buldu. Türk vatandaşının kullandığı Türk plakalı tır, "giden tırlar" güzergahındaki Kapitan Andrevo kara yoluna geldi. İsviçre'den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan'a giden tır, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu.

Monta yapılan özel fermuarlı bölgeye gizlendi

Gümrük görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü kabininde yatak kısmında bırakılan ceketin astarının altına yapılan ve fermuar ile astarı ayıran bölgede beyaz toz halinde madde içeren 3 paket buldu. Tırda bulunan reflektörlü mont, sahada kokaine reaksiyon uyuşturucu testine tabi tutuldu. Reaksiyon sonrası ele geçirilen kokainin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 240 gram olduğu belirlendi.

Ele geçirilen kokain ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk Sürücünün Montunda 3 Kilogram Kokain Bulundu - Son Dakika
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