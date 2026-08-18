KAPITAN SHYRIAGIN Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 142 metre boyundaki 'KAPITAN SHYRIAGIN' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Mersin'den Yalova'ya giden Tanzanya bayraklı 142 metre boyundaki 'KAPITAN SHYRIAGIN' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Sarıçay önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-1' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Ekipler 11.29 sıralarında kurtarma operasyonuna başladı. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.