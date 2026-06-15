Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı - Son Dakika
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Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı

Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı
15.06.2026 09:55
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İstanbul'da kapkaç yapan 2 şüpheli, dronlu takip sonucu yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının şüphelileri, Beyoğlu'nda park halindeki motosikletlerini almaya geldikleri sırada dron destekli takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport ve kimlik kartı, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu hap ele geçirilirken, çalışmalarda 6 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'nde, 10 Haziran'da ise Mesihpaşa Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde olan 2 şüphelinin yaya olarak ilerleyen vatandaşların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları belirlendi.

Olayda, şüphelilerin olay sonrasında Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde kullandıkları motosikleti park halinde bıraktıkları tespit edildi. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresi dron destekli teknik takip ve gözetim faaliyetleri kapsamında izlemeye alındı.

Dron destekli takiple yakalandılar

Dron destekli yapılan çalışmalarda izlemeye alınan bölgede, park halindeki motosikleti almaya gelen ve eşkal bilgilerinin olayın şüphelileriyle birebir örtüştüğü belirlenen D.M. (25) ve Ö.N.A. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile kullandıkları motosiklette yapılan aramalarda; 1 Haziran'da Beşiktaş'ta gerçekleştirdikleri olaydaki 1 adet cep telefonu, 10 Haziran'da Eyüpsultan'da gerçekleştirdikleri olaydaki bir adet cep telefonu ve 11 Haziran'da Şişli ilçesinde gerçekleştirdikleri olaydaki bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalandıkları mahallede bulunan ikamette yapılan aramada, suç işlemede kullandıkları değerlendirilen şapka, maske ve eldivenler ile çok sayıda pasaport ve kimlik kartı ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 107 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin Fatih ilçesinin yanı sıra Eyüpsultan'da 1, Şişli'de 2 ve Beşiktaş'ta 1 olmak üzere benzer nitelikteki olayların da failleri oldukları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında toplam 6 olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç Şüphelileri Dron ile Yakalandı - Son Dakika

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