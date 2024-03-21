Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Kuyumcular Adliyeye Sevk Edildi

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Kar vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcular adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını ve nakit paralarını emanet aldı. Altınlar ve nakit paralarla kaçtığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan kar vaadiyle altın ve nakit para alan kuyumcu ve yanında bulunan 2 şüpheli dükkanı kapatarak kayıplara karıştı.

Ekipler şüphelileri yakaladı, ifadeleri alındı

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dükkan sahibi Özlem K. ve İbrahim K.'yı Bolu'da çocuklarını akrabalarına emanet bırakırken yakaladı. Aynı zamanda Özlem K. ve İbrahim K.'nın akrabası olduğu öğrenilen Murat Y. ise Bursa'da gözaltına alındı.

'Parayı çeviremedim, dükkanı kapattım'

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheliden İbrahim K. ifadesinde, "Müşterilerden yaklaşık 50 milyon lira topladım. Altın fiyatları yükselince parayı çeviremedim. Müştekiler, beni sıkıştırmaya başlayınca dükkanı kapattım" dedi.

Öte yandan, kuyumcuya altın ve nakit para veren 104 müşteki ise Asayiş Şube'ye giderek ifade vererek şikayetçi oldu.