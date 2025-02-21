Kar Yağışı D-100'de Kazalara Yol Açtı

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Kar yağışı D-100'de kazaları beraberinde getirdi

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından D-100'de kazalar peş peşe geldi.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışının ardından kazalar art arda geldi. Sabah saatlerinde şehri kaplayan beyaz örtü bazı bölgelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu Erenler ilçesi Kozluk Köprülü Kavşağı'nda kar sebebiyle birçok araç kazaya karıştı. Herhangi bir yaralanın olmadığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan trafik, araçların kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.