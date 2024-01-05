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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir tır yoldan çıktı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Tır sürücüsü, yağışlı hava ve buzlu yolun tırın kaza yapmasına neden olduğunu belirtti.

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
05.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:59
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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tır yoldan çıktı.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Fatih Yılmaz idaresindeki bir tır ise kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yoldan çıktı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Tır sürücüsü Fatih Yılmaz, havanın yağışlı ve yolun buzlu olmasından dolayı tırın yoldan çıktığını belirterek, "Can kaybı yok, sadece biraz malda ziyan var" dedi.

Kaynak: İHA
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