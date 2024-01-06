Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu İHAS Tugay Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS) Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4 Ocak 2024 tarihinde, Kara Havacılık Komutanlığı ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS) Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi. - ANKARA