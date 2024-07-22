Kara Para Aklama Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi - Son Dakika
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Kara Para Aklama Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın, kara para aklama suçlamasıyla açılan dava kapsamında tahliye talepleri reddedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, 28 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve bahis oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından hapis cezası isteniyor.

22.07.2024 12:31
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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan ve tutukluluk halinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame gönderildiği 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 4 Eylül tarihinde görülmesine karar verdi. Sanıklar tutukluluğun devamına ilişkin karara itiraz etti. 4 sanığın itirazını reddeden Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, eksik evrakların tamamlanmasının ardından Dilan Polat'ın da itirazının reddine karar verdi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu'nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kara Para Aklama Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi - Son Dakika

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