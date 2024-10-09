Kara para aklama soruşturmasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, annesinin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Polat, annesinin vefat ettiği evi takipçileriyle paylaşarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.
Tutuksuz yargılanan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Cezaevinde bulunduğu dönemde annesinin mezarının talan edilmesiyle ilgili sert tepkiler gösteren Polat, annesinin ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti.
Kardeşi Sıla Doğu ve kızıyla birlikte mezarlıkta dua eden Polat, annesinin vefat ettiği evi de videoya çekerek takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen sosyal medyada gündem oldu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Polat'a destek olurken bazı kullanıcılar 'bari anneni şov malzemesi yapma' gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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