Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti

Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti

Kara para aklama soruşturmasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, annesinin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyaretinde bulundu. Sosyal medya fenomeni Polat, annesinin vefat ettiği evi de videoya çekerek takipçileriyle paylaştı. Fenomenin bu ziyareti sosyal medyada gündem oldu

09.10.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama soruşturmasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, annesinin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Polat, annesinin vefat ettiği evi takipçileriyle paylaşarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Tutuksuz yargılanan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Cezaevinde bulunduğu dönemde annesinin mezarının talan edilmesiyle ilgili sert tepkiler gösteren Polat, annesinin ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti.

Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kardeşi Sıla Doğu ve kızıyla birlikte mezarlıkta dua eden Polat, annesinin vefat ettiği evi de videoya çekerek takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen sosyal medyada gündem oldu.

'ANNENİ ŞOV MALZEMESİ YAPMA'

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Polat'a destek olurken bazı kullanıcılar 'bari anneni şov malzemesi yapma' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Dilan Polat, Sıla Doğu, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:31:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.