Karabük Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Karabük Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu

Karabük Emniyeti\'nden uyuşturucu operasyonu

Karabük'te polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

31.05.2024 23:23
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Karabük'te polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu iki ayrı operasyon düzenledi. Kurtuluş Mahallesi'nde yapılan alan tarama faaliyetleri sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, kullanılmayan ikametin bahçesinde kim ya da kimlerce ekildiği tespit edilmeyen 28 adet hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Ekipler, olayın faillerinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde yapılan çalışmalarda S.Ö, Y.U, G.K, ve T.K isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; 19.22 gram esrar, 2.11 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza, 5 adet ekstazi maddesi ile bir adet silah ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem tesis edilirken, ayrıca Y.U isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçundan işlemler yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Operasyon, Karabük, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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