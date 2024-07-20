Karabük merkezli 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşları dahil 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük merkezli 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşları dahil 11 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonları sonucunda Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in liderlik ettiği organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, senetler, pos cihazı ve dokümanlar ele geçirildi.

20.07.2024 08:48
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Bakan Yerlikaya: "Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonlarında elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı"

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarında aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Karabük merkezli \'Kuyu-10\' operasyonunda elebaşları dahil 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük merkezli 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşları dahil 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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