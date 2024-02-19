Karabük\'te Aranan 35 Kişi Yakalandı, 17 Kişi Tutuklandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 35 kişi yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 9-15 Şubat tarihleri arasında yaptıkları çalışmada haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 1, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 6, 1 yıl aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplam 13 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Polis ekipleri tarafından 16-17 Şubat tarihlerinde arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda, toplam 7 şahıs yakalanırken, 1 şahıs 3 bin 360 TL idari para cezasını ödedikten sonra, 2 şahıs da ifade işlemleri sonrasında olmak üzere toplam 3 şahıs serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs ise tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK