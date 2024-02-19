Karabük'te Aranan 35 Kişi Yakalandı, 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Aranan 35 Kişi Yakalandı, 17 Kişi Tutuklandı

Karabük\'te Aranan 35 Kişi Yakalandı, 17 Kişi Tutuklandı

Karabük'te yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan araması bulunan 35 kişi yakalanırken, 17 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahısların adreslerinde yapılan operasyonlarda toplamda 28 kişi yakalandı. Tutuklanan kişiler Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

19.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 35 kişi yakalanırken, 17 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 9-15 Şubat tarihleri arasında yaptıkları çalışmada haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 28 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 1, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 6, 1 yıl aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplam 13 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Polis ekipleri tarafından 16-17 Şubat tarihlerinde arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda, toplam 7 şahıs yakalanırken, 1 şahıs 3 bin 360 TL idari para cezasını ödedikten sonra, 2 şahıs da ifade işlemleri sonrasında olmak üzere toplam 3 şahıs serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs ise tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Aranan 35 Kişi Yakalandı, 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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