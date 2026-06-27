Karabük'te Ayı Kazası ve Kurtarma Çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Ayı Kazası ve Kurtarma Çabası

Karabük\'te Ayı Kazası ve Kurtarma Çabası
27.06.2026 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te otomobilin çarptığı ayı, tünelde kaçtıktan sonra dere yatağına düştü. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te otomobilin çarptığı ayı, tünelde başlayıp dere yatağında sona eren operasyonla ekipleri saatlerce peşinden koşturdu. Uyuşturucu iğnelere rağmen uzun süre bayıltılamayan yaralı ayı, tünelden kaçmayı başardıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin Kurada idaresindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, tünel girişinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek Cildikısık Tüneli'nin ortasına kadar ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine ilk olarak trafik polisleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel içerisinde bulunan yaralı ayıya rağmen yeni bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri durdurmadan, dikkatli ve kontrollü şekilde bölgeden geçmeleri yönünde uyardı. Daha sonra olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı ayıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin uyuşturucu iğnelerle müdahale ettiği ayı, uzun süre bayıltılamadı. Trafiğe kapatılan tünelden acı içinde çıkmaya çalışan ayı, zaman zaman milli parklar ekibinin aracına yönelerek saldırgan tavırlar sergiledi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen tünelden kaçmayı başaran ayı, karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Dere yatağında da bir süre hareket etmeyi sürdüren ayı, uzun uğraşların ardından bayıltıldı. Ayının, bulunduğu noktadan vinç yardımıyla güvenli bir şekilde çıkarılarak tedavi altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kazaya tanıklık eden Ferhat Şen, başka bir kazanın yaşanmaması için aracını ayının bulunduğu noktaya çektiğini belirterek, "Önümde seyreden araç ayıya çarptı. Hemen durup sürücünün yanına gittik. Sürücünün sağlık durumu iyiydi. Ayı ise yaralı halde tünelin içinde ilerlemeye başladı. Başka araçlar çarpmasın diye otomobilimi ayıya yakın bir noktaya çektim. O sırada ayı benim aracıma saldırdı. Allah'tan camlar kapalıydı. Açık olsaydı bana da zarar verebilirdi. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, dere yatağındaki ayıyı vinç yardımıyla kurtarmak için çalışma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Olaylar, Yaşam, Çevre, Kaza, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Ayı Kazası ve Kurtarma Çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:38
AK Parti’ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 03:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Ayı Kazası ve Kurtarma Çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.