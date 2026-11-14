Karabük\'te çarpışan iki otomobilin kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Karabük'te çarpışan iki otomobilin kazası güvenlik kamerasınca kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 78 ABL 026 plakalı otomobil ile 07 AYG 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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