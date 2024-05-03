Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı

Karabük\'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Karabük'te düzenlenen operasyonda, çocuk müstehcenliği suçu işlediği iddia edilen O.M.O ve H.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi. İl merkezinde O.M.O isimli şahıs ile Eskipazar ilçesinde H. S. isimli şahıslar operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Operasyon, Karabük, Çocuk, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:47 Metroda genç kızı taciz etti, başka bir tacizden gözaltına alındı Metroda genç kızı taciz etti, başka bir tacizden gözaltına alındı
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te çocuk müstehcenliği suçu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement