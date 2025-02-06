Karabük'te vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarılıyor
Emniyet personelleri vatandaşlar için cadde sokak geziyor
KARABÜK - Telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak için Karabük'te polis ekipleri cadde sokak gezerek vatandaşları hem uyarıyor hem de broşür dağıtıyor.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede ekipler cadde sokak gezerek vatandaşların "suç mağduru olmamaları için" bilgilendirme faaliyeti yapıyor.
Telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık yöntemlerinin artması nedeniyle ekipler
vatandaşları, kendini polis, savcı veya kamu görevlisi gibi tanıtıp para isteyenlere itibar etmemeleri noktasında uyarıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar - Son Dakika
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