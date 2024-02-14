Karabük\'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Bakan Yerlikaya: İliç'te kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.