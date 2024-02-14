Karabük'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika
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Karabük'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Karabük\'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, 100. Yıl Mahallesi'nde yolu trafiğe kapatarak drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün sürücü belgesi geri alınması cezası verdi.

14.02.2024 08:16  Güncelleme: 08:18
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Karabük'te otomobiliyle yolu kapatarak drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yolu trafiğe kapatarak drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin yapılan incelemenin ardından plakası ve sahibi tespit edildi.

78 ABE plakalı otomobil sahibi belirtilen tarihte otomobilini emanet olarak G.A isimli şahsa verdiğini belirtirken, şahsa 32 bin 233 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 60 gün geri alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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