Karabük'te Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Karabük'te otomobil ve tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralı.

03.04.2025 20:19
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Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Karabük Organize Sanayi Bölgesinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Aziz Uluışık da, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük\'te Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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