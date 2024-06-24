Karabük'te Genç Kadın Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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Karabük'te Genç Kadın Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı

Karabük'te bir genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın meydana geldiği yerde polis ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

24.06.2024 16:34
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Karabük'te arkadaşı ve teyzesi ile oturan genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi. M.D. isimli şahıs eski kız arkadaşı olan Emine A.'yı teyzesi ve arkadaşı ile çay ocağında otururken yakaladı. M.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı genç kadını yanında getirdiği bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Genç Kadın Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika

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