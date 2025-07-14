Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve ileri kolluk faaliyetleri neticesinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A., Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?