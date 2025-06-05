Karabük\'te Kadınlar Arasında Kavga

Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde kadınlardan oluşan iki grubun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAFASINI ISIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça birbirlerine giren kadınlardan biri, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Kavgayı ayırmak isteyen çevredekilerin de araya girmesiyle arbede yaşandı. Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.