Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde kadınlardan oluşan iki grubun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça birbirlerine giren kadınlardan biri, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştı.
Kavgayı ayırmak isteyen çevredekilerin de araya girmesiyle arbede yaşandı. Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
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