Karabük'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Karabük\'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu
29.05.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dönüşü İstanbul-Karadeniz yolu Karabük'te yoğun trafik ve uzun kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, İstanbul ve diğer büyük şehirlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen sürücüler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Karadeniz'in İstanbul bağlantısını sağlayan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bayram dönüşü nedeniyle artan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti.

Bölgede trafik ekiplerinin ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Karadeniz, İstanbul, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
Osimhen’den vatandaşına büyük jest Osimhen'den vatandaşına büyük jest
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu

19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 19:30:46. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.