Karabük\'te Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, İstanbul ve diğer büyük şehirlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen sürücüler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Karadeniz'in İstanbul bağlantısını sağlayan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bayram dönüşü nedeniyle artan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülenirken, kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dikkat çekti.

Bölgede trafik ekiplerinin ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi. - KARABÜK