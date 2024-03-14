Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Karabük\'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Karabük'ün 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Berat T. isimli kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapıldıktan sonra şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

14.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:37
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Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathaneye 4 el ateş etti. Saldırıda kahvede bulunan Berat T., kurşunun sıyırması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılan müdahaleyle tamamlanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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