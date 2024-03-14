Karabük\'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathaneye 4 el ateş etti. Saldırıda kahvede bulunan Berat T., kurşunun sıyırması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılan müdahaleyle tamamlanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Ahmet Talha Akçay, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki askerin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze Samsun'a gönderildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda yaşanan olayda, zihinsel engelli bir kişi evde bulunan tabanca ile oynarken silah ateş aldı ve şahıs ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, göçmenlerle ilgili gerekli işlemler yapıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli bir şahıs ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Saldırganlar jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, üniversite öğrencilerine açtırdıkları banka hesapları üzerinden alarak kripto paraya yatıran 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda para, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin öğrencilere banka hesabı açtırarak yasa dışı gelirlerini kripto paraya çevirdikleri belirlendi.
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