Karabük\'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 5000 Evler Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathaneye 4 el ateş etti. Saldırıda kahvede bulunan Berat T., kurşunun sıyırması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılan müdahaleyle tamamlanırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK