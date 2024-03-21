Karabük\'te Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Öğrenci Yaralandı

Karabük'te bir lisenin bahçesinde iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Olay, Yenişehir Mahallesi Necatibey Cad. üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Y.S.Ö. (18) isimli öğrenci kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.'yi yaraladı. Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.'yü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Y.S.Ö. polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi. Şahıslar gözaltına alındı ve dövüştürülen horozlar veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 58 ayrı suçtan aranan S.E. yakalandı. S.E'nin suç kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
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Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu. Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile çarptı, ardından yol kenarına devrildi. Şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan İ.H.A. ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi M.C.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon'da yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ankara-Çubuk yolunda meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve bir koyun telef oldu. Kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucu telef olan koyunun yerine başka bir kamyon gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.
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