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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Karabük'te Yeşil Mahalle'de meydana gelen trafik kazasında, S.Ç. ve M.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.A. yaralandı ve ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

Karabük\'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
23.01.2024 - 21:02,
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de S.Ç. yönetimindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, kazada sürücü M.A. yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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