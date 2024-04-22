Karabük'te Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

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Önce bariyere ardından ağaçlara çarparak ters döndü: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp önce bariyere ardından ağaçlara çarparak şarampole uçmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Zeynep Melisa O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyere ardından ağaçlara çarparak ters döndü. Yaklaşık 30 metre yurukkendikten sonra ağaçlar sayesinde şarampole uçmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan çarpmanın şiddetiyle otomobilin plakasının ağaca saplandığı görüldü.