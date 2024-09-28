Karabük'te Panter 78 Tatbikatı

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Emniyetten Panter 78 tatbikatı nefes kesti

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen tatbikatta, iş yeri sahibini silahla yaralayıp paralarını aldıktan sonra kaçan gaspçı rolündeki 2 polis, meslektaşları tarafından etkisiz hale getirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Panter 78 tatbikatı gerçeği aratmazken, yaşanan kovalamaca ise nefes kesti. Senaryo gereği, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibini silahla yaralayarak gasp etti. Şüpheliler, otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında kapama noktaları oluşturdu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yardımıyla peşine düşülen otomobildekilerin kaçış istikameti ablukaya alındı. Soğuksu Mahallesi Makasbaşı mevkiinde uzun namlulu ve çelik yelekli polisler tarafından durdurulan otomobildeki gaspçılar etkisiz hale getirildi. Tatbikattan habersiz vatandaşlar ise olup biteni anlamaya çalışırken, cep telefonu kameralarıyla anı görüntüledi.