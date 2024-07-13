Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürdü.
Metrekare yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle döndü. Sileceklerin zor yetiştiği yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan, şehir parkında rüzgar nedeniyle yetişkin fidanlar devrilirken, Demir Çelik mevkiinde kırılan ağacın dalı kara yoluna düştü. Ulaşıma kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?