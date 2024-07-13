Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü

Karabük\'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir parkında rüzgar nedeniyle fidanlar devrildi, ağaç dalı kara yoluna düştü. Ulaşım kısa sürede sağlandı.

13.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:40
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Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürdü.

Metrekare yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle döndü. Sileceklerin zor yetiştiği yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan, şehir parkında rüzgar nedeniyle yetişkin fidanlar devrilirken, Demir Çelik mevkiinde kırılan ağacın dalı kara yoluna düştü. Ulaşıma kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika

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