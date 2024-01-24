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Karabük'te şerit değiştiren otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te şerit değiştiren otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden bir otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Karabük\'te şerit değiştiren otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
24.01.2024 - 12:35,
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Karabük'te şerit değiştiren otomobil aynı yönde giden başka otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden B.Y. yönetimindeki 78 BD 494 plaka otomobili ile aynı yöne giden M.D. yönetimindeki 34 GVU 736 plakalı Cupra marka aracın, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde şerit değiştirmesi sırasında çarpmasıyla kontrolden çıkarak refüje çarptı. Diğer otomobilde ağaca ve demir bariyerlere çarparken, kazada sürücü B.Y. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı B.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, alkol metreyi üflemeyi reddeden diğer sürücü M.D.'nin ise yapılan kontrollerde 119.1 promil alkollü olduğu tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te şerit değiştiren otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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