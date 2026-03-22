Karabük'te Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Bebek Yetim Kaldı

22.03.2026 22:53
Karabük'te meydana gelen kazada 1 yaşındaki Asel bebek, annesi ve babasını kaybetti.

Karabük'te 19 Mart'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 1 yaşındaki Asel bebek, feci kazada önce annesini ardından babasını kaybetti.

Arefe günü Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkisinde meydana gelen kazada Enes Aydın (30) idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdem B. yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yağmur Aydın olay yerinde hayatını kaybederken sürücülerle birlikte Asel Lina Aydın (1), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Enes Aydın da üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Feci kazada, önce annesini ardından babasını kaybeden 1 yaşındaki Asel Lina Aydın'ın hayatta kalması ise yürekleri burktu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Bebek, Kaza, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
