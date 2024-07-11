Karabük'te Uyuşturucu Kullanan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Kullanan Sürücüye Ağır Cezalar

Karabük\'te Uyuşturucu Kullanan Sürücüye Ağır Cezalar

Karabük'te uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücüye 33 bin 240 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araçta yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

11.07.2024 16:07
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Karabük'te uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücüye 33 bin 240 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, aldıkları bir istihbarat neticesinde S.S. ve O.E. isimli şahısların bulunduğu aracı durdurdu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada net ağırlığı 87,04 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, hastanede yapılan kontrolde sürücü S.S.'nin uyuşturucu madde kullanım değerinin pozitif çıkması üzerine şahsa 33 bin 240 TL para cezası kesilip, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda O.E. ve S.S. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ayrı ayrı tahkikat başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Kullanan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika

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