Karabük ve Safranbolu ilçesinde 4 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen üç farklı çalışmada 4 şahsın üzerinde ve aracında yapılan 2,57 gram metamfetamin, 32 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
4 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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