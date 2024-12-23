Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te bir şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa 72 bin 175 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde bir şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulunduğu araçta yaptıkları aramada,1,89 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheliye, 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine göre toplam 72 bin 175 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK