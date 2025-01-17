Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 0,91 gram kubar esrar, 1 adet ecstasy, 2'şer adet sentetik ecza hap, paketleme amaçlı kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet boş alüminyum folyo ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK