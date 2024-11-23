Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21 Kasım tarihinde yapılan uygulamada iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda peçeteye emdirilmiş halde 0.72 gram bonzai ve 21.06 gram kokain ile 1.87 gram esrar ele geçirilirken İ.G., O.A. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.