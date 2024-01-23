Karabük\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan operasyonda 4 şahsın ikametgahlarında ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 118 adet sentetik uyuşturucu hap, 2,2 gram kubar esrar, 24 adet akıllı saat, 24 adet kablosuz kulaklık, 15 adet power bank, 4 adet parfüm ve 15 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK