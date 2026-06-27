Karabük'te Yaralı Ayı Telef Oldu - Son Dakika
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Karabük'te Yaralı Ayı Telef Oldu

Karabük\'te Yaralı Ayı Telef Oldu
27.06.2026 13:43
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Karabük'te otomobilin çarptığı ayı, kan kaybı nedeniyle telef oldu. Olayın araştırması sürüyor.

Karabük'te otomobilin çarptığı ve saatlerce ekipleri peşinden koşturan ayı, düştüğü çayda kan kaybı nedeniyle telef oldu. Dün gece yaşanan olayda yaralı halde tünelden kaçan ayının cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Kaza, dün akşam Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin K. idaresindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek tünelin içerisine kadar ilerledi. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünelde bulunan yaralı ayı nedeniyle yeni bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak kontrollü şekilde geçişlerini sağladı. Daha sonra bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Saatler süren operasyonda uyuşturucu iğnelere rağmen bayılmayan ayı, zaman zaman çevredeki araçlara yöneldi. Olay sırasında başka bir kazanın yaşanmaması için otomobilini tünele çeken bir vatandaşın aracına da saldıran ayı, tüm müdahalelere rağmen tünelden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Eskipazar Çayı'na düştü. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonuç vermedi.

Sabah saatlerinde yapılan aramada ayı, düştüğü çayda kan kaybı nedeniyle telef olmuş halde bulundu. KARDOFF Kulüp Başkanı Ahmet Demir'in koordinesinde yürütülen çalışmada, ayının cansız bedeni halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Köylülerin de destek verdiği çalışmanın ardından ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait aracın bagajına konularak bölgeden götürüldü. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Yaralı Ayı Telef Oldu - Son Dakika

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