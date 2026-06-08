Karabük\'te Zincirleme Kaza: İki Yaralı

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, A.B. idaresindeki 31 ALG 890 plakalı otomobil, Bilge Kent Sitesi içerisinden çıkarak Kitap Kafe istikametine dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde seyreden M.E. yönetimindeki 78 ABY 384 plakalı otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 78 SG 876 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, dönüş yapmakta olan 31 ALG 890 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 37 DS 700 ile 16 KED 49 plakalı araçlara da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 78 SG 876 plakalı aracın sürücüsü S.Y. ile 78 ABY 384 plakalı aracın sürücüsü M.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücülerin alkolsüz olduğu ve yeterli sınıf sürücü belgesine sahip oldukları tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK