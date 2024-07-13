Karabük'teki otoparkta onlarca araç sular altında kaldı

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Göle dönen otoparkta onlarca araç mahsur kaldı

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları içerisindeki otoparkta bulunan araçlar sağanak yağmur sonra sular içerisinde kaldı.

Karabük'te sağanak yağmur sonrası yollar ve bazı otoparklar göle döndü. KARDEMİR içerisinde bulunan otoparkta yer alan onlarca araç da sular içerisinde kaldı. Otoparka gelen sürücüler neye uğradıklarını şaşırırken, araçlarını bulundukları yerden güvenli bölgeye çektiler. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.